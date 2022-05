Furti e lavoratori irregolari: multe e denunce in Bolognina

E' stato tradito dal ciuffo biondo. Così un ragazzo di 23 anni, cittadino italiano, è stato denunciato dai carabinieri per furto ai danni di una lavanderia di via Zanardi, nel tratto che lambisce la Bolognina. Il giovane, che come poi si è scoperto già in passato aveva preso di mira l'esercizio, è stato riconosciuto e identificato come l'autore di un danneggiamento al portamonete del distributore di detersivi e ammorbidenti all'interno della lavanderia in questione. Il bottino cumulato dal ragazzo in uno degli ultimi episodi, lo scorso marzo, era consistito in un centinaio di euro. Ora l'identificazione e la conseguente denuncia.

Sempre in Bolognina alcuni controlli di Polizia locale e carabinieri hanno portato alla denuncia e alla sanzione di due titolari di locali. Il primo è stato deferito per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dato che nella tavola fredda da lui gestita, i militari e i vigili hanno trovato un lavoratore irregolare. Nel secondo una multa salata è scattata ai danni di una cinquantenne cittadina cinese per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con gli arredi del suo negozio.