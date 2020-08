In coppia per furti al centro commerciale, il figlio lasciato chiuso in auto

Il figlio di due anni abbandonato nel seggiolino dell’auto, per andare a rubare dei capi di abbigliamento al centro commerciale “The Style Outlets” di Castel Guelfo (BO).

E’ successo alle ore 16:00 di ieri, quando la Centrale del 112 è stata informata che all’interno di un’automobile chiusa a chiave e parcheggiata, c’era un bambino da solo.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Tenenza di Medicina si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno arrestato i genitori del piccolo, una coppia di 36 e 34 anni.

i due, cittadini Armeni, domiciliati in Provincia di Bologna, saranno accusati di concorso in furto aggravato e continuato. Nel frattempo la refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata recuperata. Il bambino è stato affidato invece agli assistenti sociali. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la coppia è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.