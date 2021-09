Furto di dati e pagamenti con carte di credito: truffatore identificato e denunciato

Si è spacciato per operatore telefonico e dopo diverse telefonato l'ha convinta a cambiare le impostazioni dello smartphone in modo da poter avere accesso ai suoi dati. E' accaduto a Bologna ed è finita con una denuncia per truffa informatica di un italiano 50enne.

Dopo aver avuto accesso all'indirizzo mail, l'uomo è riuscito a impossessarsi dei dati bancari della vittima, una italiana di circa 50 anni, e ha effettuato alcuni pagamenti con carta di credito e bancomat per circa mille euro.

Dopo la denuncia e gli accertamenti, i Carabinieri di Corticella lo hanno identificato: si tratta di un "personaggio" esperto in raggiri di questa natura, con numerosi precedenti specifici.

Foto archivio