Quando lo hanno perquisito, i Carabinieri gli hanno trovato addosso un paio di forbici nascoste negli slip, una chiave a pappagallo nella tasca interna della giacca e un martello. Si tratta di un 32enne macedone e disoccupato residente nel bolognese, che la notte di sabato 20 gennaio è stato sorpreso a forzare uno distributore automatico: l'ennesimo di una lunga serie di furti per i quali i militari erano sulle tracce dell'uomo da tempo.

È successo a Casalfiumanese durante il servizio di controllo attivato proprio dai Carabinieri per individuare l'autore dei numerosi colpi ai distributori automatici avvenuti a Imola. Intorno alle 2 di notte, i militari hanno notato un uomo con un martello che aveva forzato e danneggiato uno dei distributori in via D'Azeglio. Messo alle strette, il 32enne ha provato a fuggire ma è stato subito arrestato per furto aggravato con violenza sulle cose.

L'uomo ha dovuto così consegnare il suo "kit" da scassinatore professionista, tra cui il martello che inizialmente aveva provato a nascondere dietro un distributore. Già pregiudicato, il 32enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

