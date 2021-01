Paura nella notte in San Donato: esplosione alle Poste

Paura nella notte in via dell'Artigiano dove dopo le 4 alcuni malviventi hanno fatto esplodere un ordigno artigianale per rapinare il postamat. Da una prima ricostruzione dei fatti, eseguita dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna, la banda è riuscita a scappare impossessandosi del denaro contenuto nel dispositivo. Il bottino è ancora da quantificare.

I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini e del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto aggravato.