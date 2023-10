Furto al supermercato da 5 mila euro: le ladre sono tre ragazze

I Carabinieri hanno arrestato tre ragazze straniere, senza fissa dimora, di nazionalità romena, per furto aggravato in concorso. È successo alle ore 12:30 del 5 ottobre 2023 quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che al supermercato “Esselunga” di via Guelfa era stato commesso un furto.

Giunti sul posto, i Carabinieri sono stati informati che le presunte autrici del reato erano state fermate dal personale addetto alla sicurezza che le aveva viste uscire dal locale senza pagare dei prodotti per la cura del corpo del valore complessivo di 5.000 euro circa, che avevano occultato nelle borse della spesa.

La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario, mentre nei confronti delle ragazze, una 18enne e due 21enni, già note alle forze di polizia, è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, le tre ragazze sono state trattenute presso le camere di sicurezza delle caserme dell’Arma, in attesa del processo con giudizio per direttissima.