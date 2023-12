Maxi furto al Sant’Orsola: rubati farmaci oncologici da un milione e mezzo di euro

Sarebbero almeno quattro i ladri che nella notte tra giovedì e venerdì si sono introdotti all’interno del Policlinico Sant’Orsola per trafugare una ingente partita di farmaci oncologici dal valore stimato di un milione e mezzo di euro. Lo ha annunciato la stessa struttura sanitaria, sottolineando come le cure ai pazienti non siano state interrotte.

Dalle prime ricostruzioni, secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, i malviventi si sarebbero introdotti nella stanza dove erano i medicinali attraverso una finestra che risultava essere stata forzata. I Carabinieri, subito allertati, hanno ora acquisito le immagini delle videocamere per cercare di rintracciare i ladri. Inoltre, i malviventi sembravano sapere esattamente dove andare. Non si tratterebbe quindi di un caso, e al momento nessuna ipotesi è da scartare.