Furto nei garage e spaccata in una pasticceria di via Belle Arti

Doppio tentativo di furto questa notte al civico 13 di via Belle Arti, in pieno centro di Bologna. Prima un ladro ha forzato il cancello automatico del condominio ed è entrato nei garage. Una mezz'ora più tardi un altro ladro, approfittando del varco lasciato aperto, è entrato e ha cercato di sfondare con un mattone la finestra posteriore del Bra Pasticceria dell'Arte, che ha un piccolo dehor nel cortile del condominio. È l'ennesimo tentativo di spaccata in pochi giorni nel cuore di Bologna. abbastanza perché negozianti e residenti chiedano maggiori controlli e sicurezza.

Il racconto del condomino e i video di sorveglianza

"Intorno alle 3.30 una persona ha forzato il cancello automatico del palazzo ed è entrato nei garage, cercando di rubare tutto quello che trovata e poi un'altra persona, una mezz'ora dopo è entrata e ha cercato di rompere il vetro dell'ingresso posteriore della Pasticceria delle Arti, che dà sul cortile del palazzo", spiega Michele Testoni, condomino del palazzo che ha potuto vedere i video delle telecamere di sorveglianza del palazzo e che consegnerà i filmati alle forze dell'ordine. "Nelle riprese si vede che sono due persone diverse - spiega - , entrambe con il volto coperto, ma con abiti differenti".

Il titolare della pasticceria

È di rabbia anche la reazione di Elvis Kadiu, titolare del Bar Pasticceria dell'Arte, preso di mira nella notte dal tentativo di furto. "Stanotte un persona voleva entrare nel locale e ci ha spaccato il vetro del cortile. È l'ennesimo episodio che succede in zona", denuncia. Questa notte, dopo che l'allarme del suo locale è suonato, Elvis è andato in pasticceria e ha trascorso diverse ore all'interno del locale, aspettando il momento di tirare su la saracinesca alle 7 e accogliere i primi clienti. "Per strada succedono scene incredibili - sottolinea - , da avere paura. Ogni giorno sono persone ubriache, fuori controllo, che litigano tra loro". Un clima pesante, tanto che Elvis Kadiu di sabato mattina non riesce ad aprire all'orario consueto. "Ho paura della gente che passa ubriaca e fuori controllo davanti al mio locale - racconta - e quindi apro un'ora più tardi". Quello che chiede è "maggiore controllo, perché noi negozianti non ci sentiamo tutelati da nessuno".

"Via Belle Arti e la zona universitaria sono un po' abbandonate a se stesse", prosegue il titolare della pasticceria danneggiata. "Vedo tante zone di Bologna che sono state rivalutate negli ultimi anni - osserva - mentre questa continua a peggiorare, anche se è una zona storica, bellissima, molto vivace e piena di studenti. Ci sono l'Accademia e la Pinacoteca, che dovrebbero essere un po' il fiore all'occhiello di Bologna invece la zona è un po' lasciata andare".

Le proteste di altri esercenti

A dare notizia dell'episodio è stato Giovanni Favia, ex consigliere M5S e titolare del ristorante 'A Balus' in via Borgo San Pietro. Anche lui ha subito una spaccata due giorni fa. "Sono venuto qui a fare colazione questa mattina - spiega - e il fatto di oggi emerge solo per questo, altrimenti non sarebbe esistito come fatto di cronaca". "Noi vogliamo dire che una situazione esplosiva, che sui media non emerge - prosegue - e non è solo percezione, come dice il sindaco Lepore. Vogliamo che venga fatto qualcosa e che il rispetto del vivere civile tra le persone venga ripristinato. Se si rompesse un autovelox verrebbe riparato subito, mentre il la telecamera all'angolo di via Belle Arti con via delle Moline è rimasta rotta per mesi, come mai?". Per Favia "ogni locale è battuto da questi gruppi di criminali. Bologna non è certo Chicago, non si spara per strada, ma la città era molto più tranquilla, quindi c'è qualcosa che non va".