Calderara: maxi-furto di gasolio dal serbatoio del camion, ma vengono colti sul fatto

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per furto aggravato in concorso perché sorpreso a rubare gasolio da un camion in sosta. E' successo ieri sera Calderara di Reno in una via della zona artigianale. L'uomo, risultato poi cittadino rumeno, è stato colto sul fatto insieme ad altri due complici mentre stava pompando fuori da un serbatoio di un camion il gasolio per autotrazione. In totale il gruppo avrebbe potuto asportare circa 600 litri di carburante, ma l'operazione è stata interrotta a metà.

Il sistema di asportazione era tutt’altro che improvvisato. Il malviventi si erano serviti di una pompa ad aziona,mento elettrico, prendendo a quanto risulta dai report dei carabinieri, l'energia per alimentare il meccanismo dalla stessa batteria del camion oggetto della razzìa.

Quando i carabinieri sono arrivati, chiamati evidentemene da qualcuno che aveva notato il fermento attorno al mezzo pesante, si è scatenato il fuggi fuggi generale. DUe complici dell'uomo sono scappati a piedi riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre il 40enne è stato catturato. In totale, il pieno illegale avrebbe potuto fruttare circa mille euro.