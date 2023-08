Giù da un lucernario con le funi, furto da manuale in gioielleria

Sono saliti sul tetto del centro commerciale e si sono calati in una gioielleria. Un colpo "andato in scena", è proprio il caso di dirlo, a San Giovanni in Persiceto nella notte tra sabato e domenica.

Nel mirino la gioielleria Stroili all'interno del centro commerciale Porta Marcolfa in viale della Repubblica. Il bottino sarebbe di circa 20mila euro, tra ori e gioielli.

Da quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato un lucernario sopra le vetrine della gioielleria e si sarebbero calati con le corde riuscendo a eludere l'allarme, tant'è che la scoperta è stata fatta domenica mattina quando il negozio ha riaperto.

E’ stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri che hanno aperto le indagini e stanno esaminando le immagini delle telecamere.