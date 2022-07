Grizzana, furto di rame con la Panda: 70enne colto in flagrante

Quaranta kg di rame in auto, e altri undici in casa. È quanto è stato rinvenuto nelle disponibilità di un 70enne a Grizzana Morandi, in appennino, ieri mattina.

I carabinieri hanno colto il signore in quasi flagranza, dopo che da una azienda agricola della zona la notte precedente era suonato l'allarme, connesso con le forze dell'ordine.

Il signore è stato fermato in auto, una Panda, a bordo della quale vi erano ammassati la maggior parte dei cavi asportati, circa 40kg appunto. Il materiale, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato strappato dagli impianti del capannone agricolo dell'azienda.

Anche in virtù dei suoi precedenti specifici -il 70enne aveva già avuto problemi con la legge per lo stesso tipo di attività- i carabinieri sono anche andati a casa dell'uomo, trovando altri undici kg di rame, per lo più materiale edile e grondaie, dalla dubbia provenienza.

Dopo i dovuti accertamenti, il 70enne è stato arrestato per furto, e denunciato per ricettazione.