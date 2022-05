Bar nel mirino dei ladri: tenta e ritenta la spaccata, ma finisce male

Tenta e ritenta ma nulla da fare. Il colpo è riuscito gobbo e lui è rimasto a mani vuote. Non solo. Il tentativo di furto, con spaccata, ai danni del Java Cafè di viale della Repubblica costerà caro al malintenzionato, ovvero un cittadino bolognese di 38 anni.

L'uomo, infatti, è stato pizzicato in flagrante questa notte grazie anche all'intervento di un passante, che accortosi dell'armeggiare sospetto davanti al locale ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno tratto in arresto l'uomo, che ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

Auto come ariete per sfondare la vetrina, poi il piano "b"

Dalle ricostruzioni dei militari, il 38enne probabilmente con qualche complice, a bordo di una Fiat Uno - poi risultata rubata - avrebbe tentato di scassinare il bar, impattando con il mezzo in retromarcia contro le vetrate dell'esercizio. Non riuscendoci è sceso dal veicolo e, martello e mazza alla mano, ha provato a sfondare così la porta a vetri. Anche stavolta è andata male. Ha probabilmente perso troppo tempo e il trambusto ha appunto attirato l'attenzione di qualcuno, che non ha esitato ad allertare le forze dell'ordine.

Già noto alle forze dell'ordine: rimase ferito dopo un assalto esplosivo alla banca

Neppure il tempo di scappare, il soggetto è stato bloccato sul posto. Durante l'identificazione l'uomo è risultato essere già noto alle forze dell'ordine: nel 2011 fa era stata soccorso, assai malconcio, a seguito dell'esplosione di un bancomat . Era stato mollato, ferito, davanti all'ospedale Maggiore, probabilmente dai sodali, dopo l'assalto alla banca.

(foto Google maps)