Furto con la "tecnica delle monetine" al parcheggio: ma la Polizia li teneva d'occhio

Una nuova "tecnica" collaudata, come un copione esportato in tutta Italia. E' quella delle monetine e come al solito le vittime individuate sono persone anziane che si recano a fare la spesa da sole.

E' accaduto nuovamente anche a Bologna, nel parcheggio del supermercato Lidl di via Larga: vittima una 77enne: Dopo aver gettato a terra alcune monete,"Signora, le sono cadute" è l'approccio. Se, come spesso accade, i malcapitati lasciano la borsa incustodite sui sedili, interviene un complice, per poi fuggire immediatamente a bordo di un'auto. Ed è esattamente così che è andata in via Larga, ma solo fino a un certo punto.

La coppia era tenuta d'occhio dai cosiddetti "falchi", le squadre della Squadra Mobile che hanno seguito a distanza la coppia fino a via Massarenti. Uno di loro si è recato a uno sportello Unicredit per prelevare con la carta bancomat della vittima, avendo probabilmente trovato nel portafoglio anche il pin, e quindi gli agenti sono intervenuti bloccando l'uomo e la donna, entrambi italiani pregiudicati di 29 e 35 anni. Al momento sono stati denunciati per furto aggravato.