Spaccano la vetrina e rubano capi nello store Macron: tre minori nei guai

Tentato furto nella notte presso la Galleria Cavour di via Farini. Poco prima dell'una, un gruppo di minorenni ha infranto la vetrina del negozio Macron per rubare alcuni capi di abbigliamento.

Giunta sul posto, la volante notava i soggetti segnalati che si allontanavano verso via Goldanich per poi dividersi e fuggire. I tre, tutti minorenni di nazionalità tunisina, sono stati comunque bloccati anche con l'ausilio di personale dell'ufficio di gabinetto e del reparto mobile. Condotti in questura, sono stati deferiti per il reato di furto aggravato in concorso e riaffidati alla comunità dove erano domiciliati. La refurtiva è stata restituita.