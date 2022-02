Ruba la merce in spedizione: arrestato magazziniere, in casa smarphone e gioielli

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato ieri un 19enne rumeno. Le manette sono scattate poco dopo le ore 19, quando i miltari della centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza di un’azienda di trasporti e spedizioni internazionali, con sede a Calderara di Reno.

Lo stesso riferiva di aver fermato un magazziniere mentre stava rubando la merce in spedizione. All’arrivo dei Carabinieri, il dipendente è stato arrestato e la refurtiva, un iPhone, un bracciale, un anello e un ciondolo in argento di marca Pandora, del valore complessivo di circa 2.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

A seguito del fermo dello straniero, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e hanno recuperato un documento falso, valido per l’espatrio, altri 13 iPhone e 24 monili in argento Pandora; di un valore complessivo superiore a 12.000 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne, arrestato per tentato furto aggravato, ricettazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.