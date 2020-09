Tenta furto da 10mila euro nel magazzino, ma una pattuglia vede tutto

Con un complice ha cercato di rubare degli scatoloni di vestiti da un magazzino di una azienda dell'Interporto, ma la scena è stata osservata da una pattuglia di carabinieri.

Finale amaro per un giovane di 23 anni, cittadino rumeno, arrestato in flagranza dai militari della stazione di Bentivoglio. E' stata la pattuglia a scorgere il veicolo sul quale viaggiava l'uomo, girovagando per i magazzini dell'hub logistico.

Sceso dal veicolo, l’automobilista si è avvicinato a una finestra e dopo aver ritirato uno scatolone da un’altra persona che si trovava all’interno del magazzino, è tornato indietro.

La fretta di raggiungere l’auto che aveva parcheggiato nelle vicinanze e le dimensioni ingombranti del pacco che stava trasportando a mano, hanno tradito il 23enne che è inciampato più volte, facendo rotolare per terra la refurtiva e attirando l’attenzione di altre persone presenti e degli stessi Carabinieri che lo stavano osservando a distanza.

Il giovane è stato avvicinato e poi bloccato dai militari. All’interno dello scatolone sequestrato dai Carabinieri e restituito al legittimo proprietario, c’erano 35 capi di abbigliamento del valore di 10.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il complice che ha consegnato il pacco al giovane rumeno finito in manette, non è stato ancora identificato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.