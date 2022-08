L'operatore scende dal mezzo, lui si infila dentro e se ne va: rubato camioncino Hera

Bizzarro furto avvenuto nottetempo in via Emilia Ponente, dove un mezzo per lo spazzamento Hera è stato rubato mentre l'operatore stava lavorando. Del mezzo in questione -un veicolo di piccola taglia simil Apecar, del tipo usato per lo spazzamento al minuto- non vi è alcuna traccia. Inutili infatti sono state le ricerche della polizia, avvertita a sua volta dai carabinieri, che non ha potuto fare altro di registrare l'evento e diramare una nota di ricerca.

in base a quanto raccontato dalla vittima stessa del furto, mentre lo stesso operatore stava lavorando alla raccolta e sostituzione dei sacchetti dei cassonetti di strada, un uomo, dalle fattezze sconosciute, di sottecchi è salito sul mezzo, con le chiavi inserite e in moto, e si è dato alla fuga. Data la dinamica, non si esclude una bravata o un atto vandalico, forse registrato con il telefonino per essere messo poi sui social.

Il precedente

Nel 2018 un fatto simile si verificò nella ben più centrale via delle Moline. Qui il mezzo fu ritrovato, abbandonato dopo un inseguimento dei carabinieri a un soggetto che aveva prima aggredito un operatore netturbino. Il responsabile del gesto, nu cinquantenne, fu poi arrestato.