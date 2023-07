Furto Ducati: "Era parcheggiata sotto casa. Aiutatemi a ritrovarla, ha un grande valore affettivo"

Non solo una moto, ma molto di più. Un mezzo a bordo del quale si sono vissute tante avventure, un oggetto dal grande valore affettivo prima ancora che economico. Tutto questo rappresenta la Ducati St4 che qualche giorno fa è stata rubata in via Luigi Vestri.

A lanciare un appello nel disperato tentativo di poterla rintracciare è il proprietario, Nazario Voto: "Ne sono molto affezionato - racconta la vittima del furto registrato nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana - È una Ducati St4 tutta gialla, eccetto il parafango anteriore, che è grigio perchè quello originale si era rotto. Mi è stata rubata mentre era parcheggiata davanti casa, nell'apposito posteggio dei motorini, vicino all'asilo. Il furto probabilmente è avvenuto nottetempo, me ne sono infatti accorto al mattino presto quando sono uscito con il mio cane. E' stato un tuffo al cuore"

"La moto - prosegue Nazario, che ha sporto denuncia - è di interesse storico, è da collezione ed è quindi difficile trovarne in giro di simili...Ed è anche abbastanza vistosa. Quindi la speranza è che qualcuno possa notarla in giro. Invito chiunque avesse qualche notizia a contattarmi ( il mio recapito è 3204809312)"