Ancora due spaccate in centro storico

Ancora due furti con spaccata in centro a Bologna. Stavolta sono stati colpiti due esercizi del Quadrilatero: una profumeria, ‘Jo Malone’, sotto il portico del Pavaglione, e una boutique in via de’ Toschi, ‘Sun68’. Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi sotto le due Torri, tanto che nella zona di San Vitale sono nati due comitati di esercenti.

I ladri, come scrive l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, hanno colpito all’alba, spaccando le vetrine con un grosso masso e rubando i capi e gli oggetti presenti all’interno dei negozi. Per entrambi i negozi, probabilmente si tratta della stessa banda di malviventi. Nella boutique, la seconda ad essere colpita, sono stati scelti solo alcuni capi, lasciando il resto all’interno del negozio. I danni complessivi ammontano a qualche migliaio di euro. “Siamo stati avvisati di quello che era successo dalla polizia, la mattina molto presto, racconta al quotidiano Federico, commesso di ‘Sun68’. “Non si tratta di casi isolati, in questo periodo c’è molta preoccupazione anche da queste parti”.

Di quanto accaduto ha parlato Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: "Continuano le spaccate a Bologna, altre due, questa volta nel quadrilatero. Sul tema abbiamo avanzato decine di proposte, tutte bocciate dalla maggioranza e dalla giunta. Nel frattempo, gli esercenti continuano a essere derubati e danneggiati. Il silenzio di Lepore e della giunta, a un certo punto, diventa responsabilità politica, soprattutto quando da mesi chiediamo un confronto aperto e pubblico per strada, con i commerciati, e da mesi la giunta non dà la disponibilità a essere presente".