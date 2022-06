Maxi shopping in centro, ma è tutto rubato: bottino da oltre 500 euro

Insieme con altre due donne era stata notata e fermata più volte in giro per i negozi delle catene di fast fashion e per negozi, intenda a rubare vestiti e accessori a più riprese. E' finita con l’arresto ieri per una 24enne, cittadina cubana, portata via dalla polizia dopo l'ennesimo furto dentro un punto vendita di una nota catena.

Insieme a lei altre due donne sono state inquadrate dalle telecamere di sicurezza dei vari negozi, intente ad allontanarsi alla spicciolata dopo avr commesso furti di capi. Nell'ultima occasione però l'addetto alla sicurezza in un primo momento è riuscito a fermarle, ma approfittando della concitazione del momento due delle tre sono riuscite a fuggire, lasciando per strada molta della refurtiva accumulata durante le 0visite' agli altri negozi.

La 24enne -si è poi ricostruito- insieme alle altre due avrebbe fatto incetta di capi e accessori in almeno una mezza dozzina di negozi. In tutto i furti avrebbero fruttato poco più di 500 euro in capi, alcuni dei quali peraltro rovinati per l'asportazione delle placche antitaccheggio.

Portata nella camera di sicurezza della questura, la ragazza ha anche fatto resistenza, poiché dopo un suo tentativo di denudarsi avrebbe aggredito con graffi la poliziotta intervenuta per calmare la ventenne. Per quest'ultima, oltre all’accusa di furto pluriaggravato, anche quella di resistenza a pubblico ufficiale.