Ladri per la quarta volta all'ortofrutta di via Orfeo: "La radio rubata me l'hanno ricomprata i vicini"

"Nel nostro quartiere queste cose non devono succedere". Alessandra, del bar Miky&Max si riferisce all'ultimo furto ai danni di Antonia, che da 25 ha un negozio di frutta e verdura in via Orfeo. E' successo un'altra volta (la quarta da quest'estate) che qualcuno, nottetempo (fra lunedì e martedì), abbia forzato la saracinesca del locale, sia entrato e abbia portato via oggetti di scarso valore economico, ma preziosi per la signora Antonia, che in zona è conosciuta e amatissima da tutti.

"Il quartierino ha reagito subito con affetto, ognuno ha donato quello che poteva (anche solo 50 centesimi) e le abbiamo comprato una radiolina nuova, visto che la sua gliel'hanno rubata" raccontano i residenti, increduli per quello che sembra davvero un accanimento senza senso. Che siano atti intimidatori? Questa è la teoria di alcuni: "Magari vogliono convincerla a lasciare il negozio, forse perché c'è qualcuno che vuole aprire un'attività proprio qui" le voci che si sentono al bar.

Tre furti in pochi giorni: "è accanimento"

La signora Antonia ha sporto denuncia e raccontato ciò che è accaduto: "Sono tornati per la quarta volta. Dopo i colpi portati a segno quest'estate, quando mi hanno rubato del denaro e una catenina d'oro che per cas avevo lasciato in negozio, l'altra notte è accaduto di nuovo e stavolta i ladri hanno portato via un cellulare, i miei occhiali da vista e la radiolina che ascoltavo sempre. Gli amici e vicini me ne hanno regalato una nuova: è stato un bellissimo gesto che mi conforta, ma resta l'interrogativo sul perchè continuino a colpire il mio negozio nonostante sappiano che qui non ci sono denaro e oggetti di valore".