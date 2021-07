Coppia di ladre in azione in via Indipendenza: arrestate

Facevano finta di acquistare indumenti in un negozio di abbigliamento con alcuni abiti su un braccio ma era un escamotage per derubare una cliente. E' successo ieri in via Indipendenza alle 11 quando la vittima del furto, una 50enne con difficoltà deambulatorie, si è accorta di non avere più il portafoglio nella borsa e ha avvisato l'addetto alla sicurezza che ha chiamato la polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti della volante del commissariato due torri hanno arrestato due cittadine bulgare per furto con destrezza aggravato in concorso. Su una di loro, 31enne, pendeva un ordine di carcerazione.