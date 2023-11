Furto nella notte in Cineteca

Ladri in Cineteca, dove i militari hanno arrestato una 22enne rumena.

È successo alle ore 02:10 del 24 novembre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una ragazza era entrata nella sede di via Riva Reno . All’arrivo dei militari la ragazza, identificata nella 22enne, è stata trovata in possesso di un tablet marca HP che aveva asportato entrando in Cineteca dopo aver forzato la porta.

Su disposizione della Procura del Repubblica di Bologna la 22enne, senza fissa dimora, disoccupata e gravata da precedenti di polizia per furto (una decina negli ultimi mesi) è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti al Giudice in sede di Giudizio per direttissima per rispondere di tentato furto aggravato.