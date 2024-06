Ruba gli orologi destinati alla gioielleria: corriere denunciato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 35 anni, straniero, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Calderara di Reno.

Tutto nasce dalla denuncia sporta dall’amministratore delegato di un’azienda di logistica e. spedizioni, il quale ha raccontato ai militari di essersi accorto della mancanza di alcuni pacchi che non erano mai stati consegnati al destinatario. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno evidenziato il profilo di corriere che lavorava in sub appalto. L’uomo, come si è visto da alcune registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, si era impossessato di un pacco destinato ad una gioielleria, al cui interno c’erano due orologi dal valore di 13mila euro. Il pacco con gli orologi di lusso è stato poi ritrovato nelle disponibilità del 35enne. Per questo, il corriere è stato denunciato per furto aggravato e per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. Gli orologi sono stati riconsegnati alla gioielleria.