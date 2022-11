Outlet di Castel Guelfo ancora nel mirino, denunciati per furto quattro giovanissimi

L'outlet di Castel Guelfo ancora nel mirino. Nuova scorribanda di minorenni lo scorso 6 novembre pomeriggio, quando sono intervenuti sul luogo i Carabinieri della Tenenza di Medicina che hanno denunciato quattro persone, una maggiorenne e tre minorenni. Risponderanno di furto aggravato in concorso.

Da quanto si apprende, i militari della Centrale Operativa di Imola sono stati informati che al centro commerciale erano stati rubati dei capi di abbigliamento e gli autori del furto erano fuggiti. All’arrivo dei Carabinieri, due 17enni e un 18enne sono stati pizzicati nel parcheggio del The Style Outlets, dove nel frattempo erano stati raggiunti da un addetto alla sicurezza che li aveva inseguiti.

Il quattro soggetto è stato invece rintracciato solo successivamente, alla Stazione Ferroviaria di Castel San Pietro Terme, mentre aspettava i suoi complici che avrebbero dovuto raggiungerlo con la navetta bus dedicata. Quest’ultimo, identificato in un 14enne, è lo stesso ragazzo che una decina di giorni fa era finito nei guai per un fatto analogo accaduto nello stesso centro commerciale. In quell’occasione, il minorenne era stato denunciato per tentato furto in concorso.

La refurtiva, ovvero vari capi di abbigliamento sportivo del valore di 500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.