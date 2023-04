Ladri in gruppo con neonato nel passeggino: incetta da oltre 3mila euro

Avevano mirato soprattutto ai profumi due donne e un uomo fermati e denunciati dai Carabinieri a The Styles Outlet di Castel Guelfo.

A notarli nel parcheggio gli addetti alla sicurezza del centro commerciale che li hanno visti mentre caricavano la merce a bordo di una Bmw. Dopo la chiamata al 112, sono arrivati i Carabinieri che li hanno bloccati: si tratta di due sorelle di 28 e 30 anni e di un uomo di 25, tutti di nazionalità romena e regolarmente residenti in Italia, che avevano "visitato" diversi negozi di abbigliamento, calzature e profumerie. Con loro anche un neonato dentro un passeggino.

Ingente il mancato bottino: circa 3.200 euro, tra i quali oltre 1.100 di profumi. Il "terzetto", che non aveva precedenti, è stato denunciato per furto.

Nei giorni scorsi, un 35enne italiano era stato fermato dai Carabinieri mentre sfrecciava in sella a uno scooter. In un vano del mezzo, i Carabinieri hanno trovato diverse confezioni di formaggio stagionato per un ammontare complessivo di 150 euro: I dubbi dei militari hanno trovato conferma quando hanno accertato che erano stati rubati da un supermercato di Castenaso.

