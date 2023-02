Furto all'outlet: tre minori bloccati alla fermata del bus

Dopo aver arraffato articoli sportivi da due negozi sono andati a prendere il bus. E' accaduto a Castel Guelfo, dove i Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna tre 17enni per furto aggravato in concorso.

A chiamare il 112 addetto alla sicurezza del The Style Outlet di Castel Guelfo che aveva inseguito tre ragazzi che si erano allontanati senza pagare i capi in due negozi di articoli sportivi. I tre minori sono stati identificati davanti al centro commerciale, alla fermata dell’autobus, i militari hanno recuperato la merce occultata in una borsa. La refurtiva, dei valore di circa 150 euro, restituendola ai proprietari che hanno sporto denuncia.

Al termine degli atti, i tre ragazzi sono stati affidati ai responsabili di una comunità per minori da dove si erano allontanati.

Sempre all'outlet di Castel Guelfo, I Carabinieri lunedì scorso hanno denunciato un cittadino egiziano che si era fatto un regalo di compleanno, lasciando nel camerino i suoi abiti, e indossando una tuta firmata, per poi uscire senza passare dalla cassa.