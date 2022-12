Ancora ladri all'outlet Woolrich: questa volta il colpo va a segno

Un centinaio di capi per una cifra sicuramente ingente sarebbero stati rubati dall'outlet Woolrich di Cadriano di Granarolo, in via Nuova.

Come riferisce il Resto del Carlino, il colpo sarebbe stato messo a segno da una vera e propria banda, composta da diverse persone con il viso travisato, che ha agito intorno alle 4 di ieri mattina, 14 dicembre.

Un gruppo organizzato con diversi mezzi che ha sfondato l'ingresso del capannone, dopo aver cosparso di chiodi la carreggiata. Il colpo sarebbe durato pochi minuti e all'arrivo dei Carabinieri i ladri si erano già dileguati.

Una dinamica simile a quella del novembre 2021, quando erano stati asportati oltre 400 capi di abbigliamento per un valore di 250mila euro, ma, dopo un inseguimento dei Carabinieri, i malviventi avevano abbandonato il veicolo in strada, per darsi alla fuga. A dicembre del 2018 invece un altro colpo andò a segno.