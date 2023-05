Furto al supermercato: testate contro l'uscita per sfuggire al vigilante

Per cercare di svignarsela in fretta dal supermercato, ha preso a testate l'uscita di emergenza e ha colpito l'addetto alla sicurezza. E' accaduto alle 10 di ieri, domenica 28 maggio, alla Pam di via Corticella, dove gli agenti del commissariato Bolognina hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni che aveva rubato circa 40 euro di merce.

Intenzionato a uscire dalle casse senza pagare, è stato bloccato dall'addetto alla sicurezza, così lo ha preso a pugni e ha colpito a testate la vetrata dell'uscita di emergenza. All'arrivo della Polizia, l'uomo, con diversi precedenti, è stato ammanettato. Nello zaino aveva diversi attrezzi per lo scasso, un coltellino, forbici e cacciavite. Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata impropria con denuncia per danneggiamento e porto di attrezzi da scasso.

Qualche giorno fa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 48enne italiano, originario di Milano, accusato di rapina impropria e ritenuto responsabile di diversi furti. L'ultimo, alla Coop di via Massarenti, dopo aver rubato alcuni prodotti e cercato di uscire senza pagare, è stato riconosciuto dal personale quindi ha minacciato e aggredito la guardia giurata.