Mani 'lunghe' nel parcheggio: furto in auto, se ne va con le chiavi

E' stata rintracciata poco lontano, e a quel punto ha riconsegnato tutto. Furto ieri pomeriggio al posteggio San Martino, di fianco all'omonima piazza. La polizia è intervenuta per denunciare una donna di 36 anni per furto. In particolare, a essere asportate da una vettura in sosta, sono state delle chiavi, lasciate peraltro nel quadro e con il finestrino abbassato.

A notare il rapido movimento di mano è stato lo stesso custode del posteggio, che poi ha dato l'allarme. Quando la volante è arrivata, della donna -in compagnia di un uomo che però non avrebbe partecipato attivamente al gesto- non vi era traccia, ma una minuziosa descrizione di lei ha permesso ai poliziotti di rintracciarla nella vicina via Parigi.