Scippo in piazza dei Martiri: le mani al collo per la catenina

Arrestato un incensurato. Gli agenti lo hanno inseguito fino in via Milazzo

È stato arrestato dopo essere fuggito con la catenina, strappata poco prima a una ragazza di 35 anni. Sono scattate le manette per un ragazzo di 23 anni, cittadino maliano, accusato di furto con strappo dalla polizia.

È successo alle 19:30 di ieri, nei dintorni di piazza dei martiri all'incrocio con via Milazzo. L'uomo si è presentato in prossimità dell'attraversamento pedonale, e ha strappato la collanina dal collo della donna. Subito quest'ultima si è messa ad urlare attirando l'attenzione dei passanti. La polizia è stata poi chiamata e si è gettata all'inseguimento del ragazzo. Il 23enne è stato fermato nei dintorni poco lontano. Privo di precedenti e in regola con i documenti, il giovane è stato portato in questione in attesa del processo per direttissima. Alla fine degli accertamenti, la catenina è stata restituita alla donna.