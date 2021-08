Furto in piazza san Francesco: ladro perde la testa dentro la volante

Oltre ala denuncia per ricettazione, è stato deferito anche per resistenza e danneggiamento aggravato

Dopo essere stato bloccato dai poliziotti ha perso la testa all'interno della volante. E' accaduto questa notte in piazza san Francesco, dove una donna si è accorta di non avere più il portafoglio nella borsa, così ha chiamato la Polizia.

Gli agenti, arrivati nella piazza del centro storico, hanno individuato il responsabile, cittadino marocchino di 44 anni, trovato in possesso della refurtiva. Quando lo hanno fatto salire all'interno della volante per accompagnarlo in questura, l'uomo ha dato in escandescenza scalciando e infrangendo un vetro. Oltre ala denuncia per ricettazione, dunque, è stato deferito anche per resistenza e danneggiamento aggravato.