Furto in Piazzola: vittima una mamma incinta

La avrebbero distratta con dei complimenti a suo figlio, mentre una mano invisibile le prendeva la borsa. Doppia denuncia ieri in Piazzola, dove la polizia ha denunciato due donne per furto e ricettazione.

Le due, una delle quali incinta come la vittima, sono state fermate in via dei Mille e identificate come una 29enne e una 35enne, entrambe cittadine bulgare, con molti precedenti alle spalle. Addosso sono stati recuperati una borsa, un orologio e alcuni monili in oro.

La borsa e il su contenuto erano proprio quelle rubate poc'anzi alla donna, una 26enne cittadina marocchina, mentre per l'orologio si è risaliti a un furto avvenuto in una gioielleria di Roma. Quanto ai monili nessuna delle due fermate ne ha saputo giustificare la provenienza.

In base a quanto ricostruito sembra che a compiere il furto sia stata una delle due giovani, mentre quell'altra con l'espediente del complimento al figlio piccolo distraeva la madre.