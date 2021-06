Ladro appassionato di profumi tenta l'ennesimo furto in via Farini: sfumato un colpo da 280 euro

Un "naso" raffinato ed esigente con il pallino per alcune fragranze in particolare: questo il profilo del ladro che ieri pomeriggio intorno all'orario di chiusura (erano le 18.45 circa) si è presentato in un negozio di via Farini e ha tentato il furto di rubare dei profumi per un valore di 280 euro. E' stato uno dei dipendenti a pizzicarlo e a riconoscerlo come autori di altri furti analoghi per poi chiamare subito la Polizia.

All'arrivo degli agenti l'uomo, un marocchino di 41 anni con pregiudizi per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, è stato così denunciato per il tentato furto di ieri, ma anche per gli episodi precenti. Il totale complessivo dei colpi messi a segno a giugno supera i 1.700 euro.