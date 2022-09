Scavalcano il cancello e forzano la porta: blitz nello storico pub

I carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini di 48 e 29 anni per tentato furto aggravato in concorso che nella tarda mattinata di ieri sono stati trovati all'interno della "Hostaria Re Artù", storico pub di via Rimesse, aperto dal 1984.

Sulla base delle segnalazioni al 112, due pattuglie sono arrivate sul posto e, grazie alle descrizioni, hanno individuato il "palo", mentre il complice si era nascosto all'interno del locale che apre nel pomeriggio, da dove stava tentando di rubare alcune casse di vino.

I carabinieri hanno appurato che l'uomo aveva scavalcato il cancello e forzato la porta.

Quando sono stati condotti negli uffici per il foto segnalamento, entrambi sono risultati già pregiudicati, quindi sono stati arrestati.