Furto al Quadrilatero: scatta l'inseguimento, ladro preso grazie a un passante "misterioso"

E' riuscito a rubare pantaloni, pantaloncini, borse e accessori per un totale di 900 euro. Ha approfittato dei saldi, a modo suo, il ladro 46enne originario del Marocco che alla fine è stato arrestato dai Carabinieri in Piazza Galvani. Erano le 18.45 e poco prima, nella zona del Quadrilatero (ha preso di mira più negozi), lo stesso uomo si era impossessato di capi sportivi Nike, scarpe New Balance e altri oggetti griffati per poi allontanarsi senza pagare, staccando le placche anti-taccheggio.

Sono state le commesse a dare l'allarme, costringendolo alla fuga. Una fuga che attirato l'attenzione di molti e in particolare di un passante sulla cinquantina, il quale lo ha bloccato permettendo così ai Carabinieri di ammanettarlo subito dopo. Il ladro, nel tragitto, ha seminato la refurtiva cercando di liberarsene. L'uomo "misterioso" che ha agevolato le forze dell'ordine nella loro missione si è però allontanato senza lasciare le sue generalità.