‘Shopping’ con refurtiva da oltre 1.600 euro: due giovani arrestati

Due ragazzi di 25 e 26 anni, il primo italiano e il secondo straniero, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e impropria e per furto aggravato.

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 19 aprile: verso le ore 17 la polizia ha ricevuto una chiamata dal negozio Lacoste di piazza Galvani in cui veniva riferito di un furto all’interno del negozio ad opera di tre ragazzi. Gli agenti hanno rintracciato i tre giovani su via Santo Stefano, riconoscibili dalle buste piene di articoli di abbigliamento che avevano con sé. Dopo una breve colluttazione, le forze dell’ordine sono riuscite a fermarne due, mentre il terzo è scappato via. Identificati, si è scoperto che il più giovane dei due, il ragazzo italiano, aveva precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio; il secondo ragazzo era invece incensurato.

Ricostruendo quanto accaduto, la polizia ha scoperto che prima del furto di due felpe al negozio Lacoste, i giovani aveva rubato diversa merce in altri negozi del centro città (Nike, Foot Locker e Fini Sport) per un totale di oltre 1.600 euro di refurtiva. La merce è stata riconsegnata e i due giovani sono stati portati in carcere.