Un furto riuscito e una rapina tentata in meno di mezz'ora: due in carcere

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato, un 22enne e un 24enne, rispettivamente di origine tunisina e marocchina, in Italia senza fissa dimora e disoccupati, accusati dei reati di furto con strappo e tentata rapina in concorso.

I fatti risalgono alle 23:10 circa di domenica sera, quando i militari della centrale operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione da parte di uno studente diciannovenne di Bologna, il quale ha riferito di aver subito il furto con strappo di una collana d’oro e di 20 euro davanti ad un distributore di sigarette in zona piazza dei Martiri, da parte di due persone nordafricane che poi si erano date alla fuga. I Carabinieri, dopo aver soccorso e ascoltato la vittima, si sono messi alla ricerca dei due ladri. Infatti poco dopo, sempre nella stessa zona, li hanno individuati in base alle descrizioni e fermati.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso della banconota da 20 euro e della catenina in oro giallo di proprietà del 19enne.

La rapina

L'operatore della centrale operativa 112 aveva ricevuto la segnalazione di un altro tentativo di rapina, avvenuto sempre a opera di due persone, in una traversa poco lontano. Altre pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno immediatamente preso contatto con la seconda vittima, uno studente 22enne che, come l’altro, ha raccontato che verso le ore 23:30 circa, mentre era con un amico, era stato avvicinato da due stranieri che miravano al collo, poi, non avendo trovato nessuna catenina, lo avevano aggredito con calci alle ginocchia, cercando qualcosa di valore nelle tasche ed erano scappati. I due, riconosciuti da entrambe le vittime, sono stati condotti in caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sia il 22enne che il 24enne sono stati arrestati e portati alla Dozza.

Sempre domenica sera un cittadino tunisino 21enne è stato arrestato dopo aver rapinato, sotto la minaccia di una pistola giocattolo un cittadino pachistano 28enne, in via Matteotti.