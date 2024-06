Cittadini coraggiosi: sventate due rapine grazie all’intervento dei passanti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 37 anni, straniero e irregolare sul territorio, è stato arrestato per tentato furto con strappo. Il fatto risale al pomeriggio di lunedì 10 giugno, quando gli agenti del Reparto prevenzione crimine erano impegnati in alcuni controlli straordinari in via Indipendenza. All’improvviso, gli agenti hanno sentito un litigio in piazza XX Settembre tra un uomo di trent’anni e il 37enne.

Lì vicino, una donna di 57 anni in stato di agitazione che ha raccontato ai poliziotti di essere appena stata derubata delle due collane d’oro che aveva al collo dal 37enne. Il ladro aveva poi tentato la fuga in bicicletta, ma era stato fermato dal trentenne, anche lui straniero, che passava lì per caso. Gli agenti hanno quindi riportato alla calma la situazione, perquisito il 37enne e ritrovato le due collane d’oro. In seguito ad ulteriori accertamenti, si è scoperto che l’uomo risultava essere irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, per reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, invasione di terreni e risultava, inoltre, essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per questo, l’uomo è stato arrestato.

La sera stessa, in via Zamboni, una ragazza ventenne è stata avvicinata da un uomo, anche lui straniero, che l’ha scaraventata a terra con l’intento di rubarle il cellulare. L’uomo, però, è riuscito soltanto a rubarle la borsa. In quel momento passavano di lì alcuni ragazzi che, una volta visto quanto accaduto, hanno inseguito l’uomo per recuperare la borsa, che hanno poi riconsegnato alla ragazza. La polizia ora sta indagando per individuare l’autore del furto.