Furto da 600 euro al supermercato: tre donne in arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre donne, straniere, di 23, 26 e 30 anni, tutte disoccupate e residenti a Ferrara, sono state arrestate dai carabinieri di San Lazzaro con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Attorno alle ore 15 di venerdì scorso, un vigilante del negozio Risparmio Casa ha notato le donne che trafugavano merce di vario genere dagli scaffali del negozio, ed ha quindi avvertito il 112. Con l’aiuto di un uomo che faceva da palo, dopo la ‘spesa’ le donne si sono dirette all’uscita delle casse chiuse, ma sono state prontamente fermate dall’addetto alla sicurezza, che le ha trovato in possesso di vari articoli come shampoo, olio motore, calzini e un decoder per la tv, per un valore totale di circa 600 euro. L’uomo che era con loro si è subito dileguato, mentre le donne sono state portate in caserma e sono ora in attesa di processo.