Reno Ritrovamento inaspettato, l'avventura di Francesco: "Io, vittima di reato, vorrei fare arrivare il mio grazie" Un crimine subito, che aveva denunciato attraverso le pagine di BolognaToday. Oggi le parole che ci gratificano e un messaggio che ci teniamo a divulgare, perchè troppo spesso in rete invece l'odio fa più rumore della gentilezza

Chi subisce un furto, pur denunciandolo, in cuor suo spesso serba scarsa speranza di potersi riappropriare del maltolto. Figuriamoci due anni dopo. Ormai è pietra tombale sul discorso. E invece no. Il 'lieto fine' a volte esiste. Come dimostra la storia di Francesco, che proprio attraverso le pagine di BolognaToday aveva denunciato i latrocini perpetrati nella sua zona, via del Triumvirato. Ed è ancora attraverso le nostre pagine che vuole raccontare l'epilogo, inaspettato.

Ma non solo. Francesco soprattutto tiene a palesare la propria riconoscenza a carabinieri e polizia locale. Con il loro lavoro sono riusciti a chiudere il cerchio, restituendogli il bottino del valore di 2.500 euro.

Il racconto di Francesco

"Con la preghiera di pubblicare quanto segue, ho il piacere di raccontarVi una breve storia che si è conclusa con un lieto fine grazie all’Arma dei Carabinieri ed alla Polizia Locale di Bologna".

Così Francesco inizia a raccontare quanto accaduto nel maggio 2020: "Grazie allo spazio che mi avete dato sulle Vostre pagine, ho potuto denunciare una serie di atti delinquenziali che ho subito in via Enrico De Nicola a Casteldebole, fra i quali il furto delle ruote della mia autovettura. Quest’ultimo danno ammontava a circa 2.500 euro e, cosa non di poco conto, non possedevo una specifica copertura assicurativa. Ho subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Borgo Panigale, cercando di fornire tutti gli elementi utili per le indagini".

Dopo due anni dal furto, l'inaspettata svolta. "Oggi - continua Francesco - a distanza di circa due anni, sento il dovere morale di esprimere anche pubblicamente i miei più sentiti ringraziamenti alla Polizia Locale di Bologna ed all'Arma dei Carabinieri. Infatti, grazie ad una brillante operazione compiuta recentemente dai Carabinieri di Corticella unitamente alla Polizia Locale di Bologna, che fra l’altro scoprivano un deposito di refurtiva, proprio ieri, 22 marzo 2022, mi sono stati restituiti i cerchi in lega della mia autovettura. La gioia è davvero tanta ed al contempo avverto moralmente doveroso esternare la mia più ampia soddisfazione per il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle nostre Forze dell’Ordine; Donne e Uomini che costantemente operano per garantire la sicurezza della cittadinanza". La chiosa, come l'attacco, sono invece dedicati alla nostra redazione, alla quale vanno i suoi ringraziamenti "per la preziosa opera di informazione".

Odio vomitato in rete. Cominciamo a dare più spazio alla gentilezza

Abbiamo voluto pubblicare questa lettera perchè il suo grazie a carabinieri e polizia locale è cosa rara oggi. In rete troppo spesso l'odio fa più rumore della gentilezza. Non si riesce a star dietro a taluni leoni da tastiera che inondano spazi virtuali con parole cariche di acredine. A prescindere.

Così nel nostro piccolo vogliamo concedere spazio di rilievo a chi invece sa anche dire grazie. Vedere il buono. Apprezzare il lavoro altrui. Usare parole come balsamo e non come coltelli.

Vogliamo infine rivolgere anche noi un ringraziamento. A Francesco. Per le parole che ha speso nei nostri confronti, ringraziandoci per il fatto di dare voce ai cittadini (anche attraverso lo spazio segnalazioni ) e per il servizio di informazione reso, e anche i ringraziamenti alla riferendoci anche che è stato "proprio dal Vostro articolo che ho riconosciuto i beni che mi sono stati sottratti!". Un pensiero che ci onora, così come ci gratifica sapere che nel nostro piccolo possiamo renderci megafono, fare rete. Insomma che l'informazione possa anche mettersi al servizio della cittadinanza, concretamente.