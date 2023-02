La banda che ruba Rolex con un abbraccio

Un Rolex da oltre 10mila euro strappato dal braccio di un commerciante che ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri. Il furto è stato messo a segno a a Castel Maggiore intorno a mezzogiorno di sabato 25 febbraio.

Secondo quanto riferito in sede di denuncia, lil malcapitato è stato avvicinato da una donna che con un "gesto affettuoso" lo ha abbracciato e ha cercato di aprire la chiusura del cinturino del prezioso orologio che portava al polso. L'uomo si è accorto del gesto fulmineo e ha cercato di resistere, ma la ladra è riuscita nel suo intento ed è fuggita, salendo a bordo dell'auto dove probabilmente la attendevano i suoi complici.

Tecnica collaudata

La cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" è ormai collaudata. Chi rifiuta l'abbraccio di una giovane donna che al massimo si allontana, dicendo di aver sbagliato persona? Si tratta di un escamotage adottato con molta destrezza per rubare portafogli, orologi, catenine e cellulari.

Spesso questo tipo di furti si trasformano però in rapina, poichè i malcapitati tentanto di reagire e talvolta hanno la peggio.

Rolex nel mirino

Gli orologi di pregio sono a tutti gli effetti nel mirino dei ladri anche se esposti nelle vetrine delle gioiellerie o dei negozi specializzato, come accaduto a dicembre scorso in pieno centro a Bologna: in via D'Azeglio i malviventi sono entrati camuffati con cappelli e parrucche, hanno aggredito e immobilizzato il titolare e arraffato gli orologi di marca dalla vetrina per poi darsela a gambe e disperdersi nelle vie affollate per lo shopping natalizio.