Tentano il furto sullo scooter parcheggiato: residente li fa arrestare

Un 18enne e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia ieri sera per tentato furto in concorso. Nel mirino dei due è finito uno scooter parcheggiato lungo via Stalingrado. E' stato un residente ad avvertire la polizia, notando come i due stessero armeggiando attorno al mezzo, con i caschi addosso per evitare di essere riconosciuti.

All'arrivo della volante i due soggetti sono stati sorpresi e hanno iniziato una fuga, durata però pochi metri ma sufficiente perché uno dei ragazzi cercasse di disfarsi degli attrezzi da scasso, un cutter e alcune chiavi. A carico dei due vi sono diversi precedenti di polizia, e anche per questo per entrambi è stato disposto il processo per direttissima.