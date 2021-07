Doppio furto in poche ore: lo sorprende a rubare a scuola e lo fa arrestare

La Polizia ha arrestato ieri mattina poco prima delle 8 un bolognese di 45 anni per furto aggravato. E' stato sorpreso da una collaboratrice scolastica, all'interno del plesso di via Scandellara.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, si è introdotto all'interno dell'istituto e si è diretto nell'aula ristoro: lì ha gettato a terra alcuni distributori automatici e li ha svuotati di tutte le monetine, circa 80 euro. E' stato sorpreso pero da una collaboratrice scolastica che lo ha inseguito e avvisato alcuni passanti, i quali, a loro volta, hanno chiamato il 113.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l'uomo che nella fuga aveva perso anche un tablet. Dai controlli è emerso che, prima di rubare a scuola, aveva fatto una spaccata in un vicino centro sportivo, in via del Carpentiere, dove aveva portato via un telefono iPhone e il tablet, rivenuti insieme al denaro rubato e restituiti.

Il 45enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato, il processo per direttissima è fissato per la giornata di oggi.

Foto archivio