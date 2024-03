QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un’altra spaccata all’ombra del cantiere della Garisenda. Dopo la profumeria in via San Vitale, stavolta la brutta sorpresa è capitata al "Brek" di via Zamboni dove all’alba una persona ha cercato di sfondare l’ingresso probabilmente per mettere a segno un furto. A raccontare l’accaduto è Rocco Dimartino, uno dei titolari del cocktail bar aperto tre anni fa: "Sono arrivato al locale intorno alle 8:30 come ogni mattina per controllare le giacenze e fare gli ordini - racconta - quando ho trovato la vetrina della porta spaccata e di fianco una grossa pietra spezzata".

Immediatamente Dimartino ha controllato le telecamere di videosorveglianza: il bar aveva chiuso all'una, ma intorno alle 6:40 si vede un uomo che si avvicina a bordo di una bicicletta. Con il volto nascosto dal cappuccio, raccoglie uno dei basamenti in cemento per gli ombrelloni appartenente al locale vicino, già spezzato, e lo scaglia contro l’ingresso una, due volte. Cerca di dare il colpo di grazia alla porta a vetri con un calcio ma, non riuscendoci, risale sulla bicicletta e se ne va.

"Il danno è di duemila euro, non molto, è più il fastidio", prosegue Dimartino, che nel pomeriggio ha sporto denuncia alla Polizia. I titolari del Brek sono entrati a far parte del "comitato via Zamboni", creato dagli esercenti della zona dopo l’inizio dei lavori in Piazza di Porta Ravegnana per far fronte all’impatto che il cantiere della Garisenda ha sull’attività dei negozianti e, in generale, sul senso di sicurezza percepito nell'area, tra nuovo degrado e spaccio. "Siamo preoccupati. È la prima volta che subiamo una spaccata ma da quando c’è il cantiere della Garisenda abbiamo notato che il passaggio di persone è turisti è calato e così il fatturato. Tre notti fa - conclude - c’è stato nache un altro furto, in un garage all'angolo".