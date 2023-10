"Domenica mattina con i risultati della spaccata notturna. Ma Ulisse resiste!". Con queste parole Adriano Giovannini, titolare della libreria Ulisse di via degli Orti, ha commentato il blitz che hanno messa a segno ignoti nell'esercizio del quartiere Mazzini, mandando la vetrina in frantumi e asportando -sembra- alcune centinaia di euro dal fondo cassa.

/ Via degli Orti

Furto con spaccata alla libreria di via degli Orti: vetrina in frantumi, via il fondo cassa