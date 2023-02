Furto con spaccata in via Monte Grappa: vetrata in frantumi, via il fondo cassa da 1000 euro

Spaccata al negozio di abbigliamento Franco Romano di via Monte Grappa. Il gesto risale a qualche giorno fa, quando ignoti si sono introdotti all'interno dello storico punto vendita forzando la serranda e mandando in frantumi la vetrina, per poi fuggire con un cospicuo fondo cassa da mille euro e alcuni capi di abbigliamento di valore. Il titolare commenta così: "Non è la prima volta che succede, sono preoccupato per il mio personale che potrebbe rimanere esposto a gesti di malintenzionati". A scoprire l'effrazione sarebbero state alcune commesse di un supermercato nei pressi dell'emporio, che poi avrebbero chiamato la polizia.

Sui fatti è intervenuta anche l'associazione esercenti città di Bologna: "Potiamo la solidarietà al nostro socio. Quanto accaduto è un episodio molto grave e siamo sempre più preoccupati perché nonostante l'impegno delle forze dell'ordine e i numerosi controlli i malintenzionati restano spesso impuniti. Come accaduto altre volte per altri episodi analoghi, ci offriamo di sostenere Franco a livello economico per i danni subiti".

Sulla stessa dinamica un altro furto con spaccata si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in piazza dell'Unità. Come riporta il Resto del Carlino a fare le spese di una 'visita' dei ladri è stata la nota trattoria Papa Re. Una volta forzata la serranda e mandato in frantumi la porta a vetri, i ladri si sono introdotti e hanno portato via il fondo cassa da circa 1500 euro.