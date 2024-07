Furto con strappo per la collanina d’oro: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 27 anni, di origine straniera e con alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato per un furto con strappo commesso sul bus della linea 11, direzione stazione centrale.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 14 luglio. Lungo via Matteotti e poi in via Zampieri, in zona Bolognina, il personale della polizia e quello dell’esercito italiano, impegnati in un servizio di controllo congiunto, ha notato due uomini che correvano. Alcuni passanti hanno riferito che uno di loro era stato l’autore del furto di una catenina d’oro a bordo dell’autobus della linea 11. Gli agenti e i militari hanno quindi rincorso i due fino in via Serra, dove sono riusciti a fermare il ladro. La collanina, restituita al proprietario, aveva un valore di rica 1.400 euro; inoltre, il 27enne fermato per il furto, è stato trovato in possesso di un coltello con la lama lunga circa 10 centimetri. La vittima del furto, un ragazzo italiano di 24 anni, ha raccontato di essere stato rapinato sull’autobus e di aver deciso di rincorrere il ladro richiamando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti in strada.