Furto con strappo al Navile, poi si nasconde: trovato tra i sacchi della spazzatura

E' stato trovato dai carabinieri del Radiomobile dietro alcuni sacchi della spazzatura, nel tentativo di nascondersi e sottrarsi al controllo. E' comunque finito con un arresto l'episodio che ha visto vittima una donna di 27 anni, cittadina filippina, derubata del suo cellulare strappatole di mano mentre passeggiava in Bolognina.

Il tutto è andato in scena a Pasquetta, dove nelle semi deserte strade laterali intorno alla stazione, nel primo pomeriggio la giovane ha avuto a che fare con un furto con strappo. Il tutto si sarebbe consumato in pochi attimi: intenta a compulsare il dispositivo, a fianco alla donna si è posizionato un uomo a bordo di una bicicletta, che dopo avere riconosciuto nello smartphone uno degli ultimi modelli di I-Phone non ha esitato a strapparlo di mano alla 27enne, per poi darsi alla fuga.

Una mossa improvvisa, a cui però ha assistito una testimone, che si è messa a urlare. Spaventato, il soggetto ha ben presto lasciato cadere il telefono in strada e si è dato a sua volta alla fuga. I carabinieri sono arrivati sul posto chiamati dalla testimone, che nel frattempo si è fermata a soccorrere la vittima del furto.

Una pattuglia del nucleo Radiomobile ha quindi passato al setaccio la zona, concentrando ben presto il controllo in una area sottoposta a cantiere edile. Qui, dietro alcuni sacchi della spazzatura, è stato trovato il soggetto, un quasi coetaneo della vittima, cittadino tunisino, che sulle prime non ne ha voluto sapere di collaborare. Per questo, al termine dei dovuti accertamenti, il giovane -con numerosi precedenti e diversi alias- è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.