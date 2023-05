Ruba tutto quello che trova nel seminterrato dello studentato: arrestato

La Polizia ha arrestato un cittadino ucraino di 30 anni pe tentato furto aggravato in abitazione denunciandolo anche per ricettazione e possesso di attrezzi da scasso.

E' accaduto alle 2 di questa notte, quando il custode dello studentato Fioravanti, in via Greta Garbo, nel quartiere Navile, ha chiamato il 113 e riferito che un uomo si era introdotto nei locali seminterrati dello stabile. Sul posto sono quindi arrivate diverse volanti che hanno individuato il 30enne mentre stava tentando di fuggire su un monopattino.

Dopo aver tentato di rubare una bicicletta, gli agenti hanno ispezionato il borsone che aveva con sé, trovando diversi arnesi da scasso e oggetti rubati, tra i quali due fucili da soft air che usano pallini in plastica o in materiale biodegradabile, regolarmente detenuti. In tasca aveva una Poste pay risultata rubata. Rubato era anche il monopattino con il quale ha tentato di sfuggire alla Polizia.

L'uomo, con diversi precedenti, è stato quindi ammanettato. E' stato disposto il processo con rito direttissimo.

A fine aprile, due uomini di 30 e 31 erano stati arrestati dopo un assalto a un negozio di Castenaso, finito senza successo poichè sorpresi dai Carabinieri. Si erano dati alla fuga a bordo di un mezzo poi risultato rubato in direzione di Bologna per poi schiantasi e finire in manette.